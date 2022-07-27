Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı

Türkiye'nin çürümeye terk edilen serveti böyle görüntülendi

Yabancı uyruklu cani! Ezmek için yolunu değiştirmişti, cezası belli oldu

Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu

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