Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı
Fenerbahçe taraftarı rövanş maçında ilk golü atan Dinamo Kiev'e “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetiyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarının başında Dinamo Kiev ilk golü buldu.
Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı.
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