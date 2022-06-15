  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi Ukrayna'dan Dinamo Kiev oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna temsilicisi Dinamo Kiev oldu.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

Monaco
Midtjylland / AEK Larnaca 
Sturm Graz
Union Saint-Gilloise

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)

Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)

HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)

The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)

Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)

Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe

Etiketler Fenerbahçe Dinamo Kiev fenerbahçe Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Behzat Ç. hayranlarına müjde! Tam kadro geri dönüyorlar
Disney Plus galasında ünlüler geçidi! Gecede dekolteler yarıştı
Dünyanın dört bir yanından Süper Ay manzaraları
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı için dikkat çeken açıklama
Özel harekat polisi lojmanda dehşet saçtı: 3 ölü
Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor!
Milli maça damgasını vuran ''mülteci'' tezahüratı
İktidarın kira zam kısıtlamasındaki ''unutkanlığı'' bakın neye yol açtı
Canlı yayında dövizde yapılan hamle için ''vatan hainliği'' dedi
Sosyal medya profesörün sözlerini konuşuyor: Binlerce erkek kız olmak için bekliyor