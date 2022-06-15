Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi Ukrayna'dan Dinamo Kiev oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna temsilicisi Dinamo Kiev oldu.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elerse Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:
Monaco
Midtjylland / AEK Larnaca
Sturm Graz
Union Saint-Gilloise
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Tobol (Kazakistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Slovan Bratislava (Slovakya)/Dinamo Batum (Gürcistan)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shkupi (Kuzey Makedonya)/Lincoln (Cebelitarık)
Lech Poznan (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre)
HJK Helsinki (Finlandiya)/RFS (Letonya) - Viktoria Plzen (Çekya)
The New Saints (Galler)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo Glimt (Norveç)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
Ballkani (Kosova)/Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç) / La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur
Ludogorets (Bulgaristan)/Sutjeska (Karadağ) - Shamrock Rovers (İrlanda)/Hibernians (Malta)
Maribor (Slovenya)/Shakhtyor (Belarus) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Sheriff (Moldova)
Maccabi Hayfa (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan)
Pyunik (Ermenistan)/Cluj (Romanya) - F91 Dudelange (Lüksemburg)/Tirana (Arnavutluk)
Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Fenerbahçe
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