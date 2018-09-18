Galatasaray - Lokomotiv Moskova CANLI: 1-0

9'GOOOOOLLL!!! Temsilcimiz Galatasaray Garry Rodrigues'in vuruşuyla öne geçiyor. Sol kanattan içeri katederek, ceza sahasına girmeden sol yandan sert vuruşu Guilherme Marinato'nun müdahelesine rağmen ağlarla buluştu.

4'Ceza sahası sol yanından kullanılan serbest vuruşta Younes Belhanda'nın vuruşu doğrudan aut'a çıktı.

2'İlk atak temsilcimiz Galatasaray tarafından gerçekleşti. Sağ kanattan Martin Linnes'in ortasında son anda Lokomotiv Moskova savunması araya giriyor.

1'Maç temsilcimiz Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Lokomotiv Moskova’yı ağırlıyor.

İLK 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Serdar, Donk, Linnes, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Emre, Rodrigues, Eren

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Idowu, Corluka, Kverkvelia, Ignatyev, Denisov, Höwedes, Krychowiak, Manuel Fernandes, Miranchuk, Farfan

3. RANDEVU

İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ve Club Brugge ile aynı grupta yer almıştı. Galatasaray, Rusya'da karşılaşmayı 2-0 kazanırken, İstanbul'daki mücadeleden ise L. Moskova 2-1'lik skorla galip ayrıldı. O sezon sarı-kırmızılılar grubu dördüncü sırada bitirirken, Moskova ise ikinci olmuştu.