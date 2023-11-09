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Galatasaray nasıl tur atlar? İşte muhtemel senaryolar

Galatasaray nasıl tur atlar? İşte muhtemel senaryolar
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Bayern Münih'e 2-1 mağlup olurken, Kopenhag ise Manchester United'ı 4-3 yendi. Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte muhtemel senaryolar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray 4 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yendi.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı-kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.

Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.

Galatasaray nasıl tur atlar? İşte muhtemel senaryolar - Resim : 1

KALAN MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kalan maçlar ve tarihleri ise şu şekilde:

29 Kasım Çarşamba

20.45 Galatasaray - Manchester United
23.00 Bayern Münih - Kopenhag

12 Aralık Salı

23.00 Kopenhag - Galatasaray
23.00 Manchester United - Bayern Münih

Etiketler Galatasaray galatasaray şampiyonlar ligi bayern münih
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