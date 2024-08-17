Galatasaray, Young Boys maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi
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Galatasaray, Devler Ligi Play-Off aşamasında Young Boys ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'la karşılaşacak.
UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara, listede yer aldı.
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan isimler:
Muslera, Günay, Batuhan Ahmet Şen, Davinson, Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sara, Ziyech, Torrenra, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Zaha, Batshuayi, Barış Alper Yılmaz
Galatasaray, play-off turunun ilk maçını 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacak.
Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Salı günü oynanacak.
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