Hans Vanaken: Diagne bize Galatasaray'la ilgili bilgiler verdi

Belçikalı teknik adam, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, "Eğer bu maçı kazanırsak, grubu Galatasaray'ın önünde bitirmek için önemli bir avantaj elde etmiş olacağız. Kaybedersek, yeniden kovalamamız gerekecek. Kulübümüz daha önce üst düzey takımlara karşı neler yapabileceğini gösterdi. Bunu taraftarlarımızla tekrarlamak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Clement, yarınki maçı kaybetmeleri halinde önlerinde "4 büyük maç" daha olduğunu belirterek, "Her zaman daha fazlasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Galatasaray takımının kaliteli oyunculardan oluştuğuna dikkati çeken Clement, oyuncularına her maça korkmadan ve dirençle çıkmaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Diagne'nin Galatasaray'a karşı oynayacak olmasına değinen Clement, "Antrenmanda onu izledim, Diagne'nin istekli olduğunu gördüm." yorumunu yaptı.

HANS VANAKEN: AVRUPA DENEYİMİMİZ VAR

Club Brugge oyuncusu Hans Vanaken ise basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Şampiyonlar Ligi macerasına olumlu baktıklarını söyleyerek, "İyi bir hazırlık döneminden geçtik. Yeni katılan arkadaşlarımız da dahil takım olarak Avrupa deneyimimiz var." dedi.

Vanaken, "Herkes grupta üçüncülük için Galatasaray ile yarıştığımızı iddia ediyor ancak biz maç maç bakacağız." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın "Son derece tecrübeli bir takım olduğunun" altını çizen Vanaken, savunma ağırlıklı oynamayacaklarını, pozisyon bulmak istediklerini sözlerine ekledi.

"DIAGNE BİZE GALATASARAY'I ANLATTI"

Galatasaray'dan transfer ettikleri Mbaye Diagne'den bilgiler aldıklarını da söyleyen Vanaken, ''Diagne'ye Galatasaray hakkında neler bildiğini tabii ki sorduk. Takımına yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bize Galatasaray hakkında bazı bilgiler verdi.'' dedi.

