Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda ?

İtalyan devi Juventusile Katalan ekibi Barcelona kozlarını Avrupa'nın 1 numaralı kupasında paylaşacak.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Juventus - Barcelona maçı bu akşam saat 21.45'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz olacak.

UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak olan Juventus ve Barcelona'nın ardından 12 Nisan'da oynanacak olan karşılaşmalarla Devler Ligi heyecanı sürecek.

11 Nisan Salı karşılaşmaları;

21.45 Borussia Dortmund - Monaco

21.45 Juventus - Barcelona

12 Nisan Çarşamba karşılaşmaları;

21.45 Bayern Münih - Real Madrid

21.45 Atletico Madrid - Leicester City