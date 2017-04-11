Beşiktaş'tan Falcao bombası !
Quaresma'dan kötü haber geldi !
Fenerbahçe Vagner Love'u istiyor
Bursaspor'da 15 gün sonra bir ilk !
Bursaspor'da 15 gün sonra bir ilk !
Avrupa Kupası Türkiye'ye geliyor !
Avrupa Kupası Türkiye'ye geliyor !
Mehmet Demirkol'dan Tudor'a olay sözler !
Mehmet Demirkol'dan Tudor'a olay sözler !
Süper Lig'de penaltı rekoru ! Tam 9 kez...
Süper Lig'de penaltı rekoru ! Tam 9 kez...
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
  1. 11 Nisan 2017 19:09

Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda ?
A+ A-

İtalyan devi Juventusile Katalan ekibi Barcelona kozlarını Avrupa'nın 1 numaralı kupasında paylaşacak.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Juventus - Barcelona maçı bu akşam saat 21.45'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifresiz olacak.

UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak olan Juventus ve Barcelona'nın ardından 12 Nisan'da oynanacak olan karşılaşmalarla Devler Ligi heyecanı sürecek.

11 Nisan Salı karşılaşmaları;

21.45 Borussia Dortmund - Monaco

21.45 Juventus - Barcelona

12 Nisan Çarşamba karşılaşmaları;

21.45 Bayern Münih - Real Madrid

21.45 Atletico Madrid - Leicester City

spor haberleri , barcelona , şampiyonlar ligi , Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda ? , juventus , son dakika spor haberleri , spor