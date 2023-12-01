Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3'lük beraberliği getiren golü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın golü" seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kalırken, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu skoru 3-3'e getiren golü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcunun attığı bu gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi. Manchester United'ın ikinci golünü kaydeden Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü oldu. Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü en iyi 3. gol, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e attığı gol ise haftanın en iyi 4. golü seçildi.