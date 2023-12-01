  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi
Güncelleme:

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3'lük beraberliği getiren golü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın golü" seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kalırken, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu skoru 3-3'e getiren golü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcunun attığı bu gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi. Manchester United'ın ikinci golünü kaydeden Bruno Fernandes'in golü de haftanın en iyi 2. golü oldu. Real Madrid'den Rodrygo'nun Napoli'ye golü en iyi 3. gol, Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e attığı gol ise haftanın en iyi 4. golü seçildi.

Etiketler uefa şampiyonlar ligi kerem aktürkoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılda 500 bin futbol topu üreten kasaba! Turist akınına uğruyor
Asgari ücret toplantısı ertelendi
Ölmekten beter oldu ama pes etmedi... Türkiye bu babayı konuşuyor!
AK Parti 50+1 krizini böyle aşacak: İşte Erdoğan'ın yeni planı
CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı? İYİ Partili Özkan sinyali verdi
Baştan aşağı yenilenen Dacia Duster hibrit olarak ortaya çıktı
Belaruslu ünlü top modelin mücevherleri İstanbul’da kayboldu
Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti
İstanbul'un kasım enflasyonu açıklandı!
Cumhuriyetin 100'üncü yılında utandıran asgari ücret gerçeği