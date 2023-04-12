Manchester City, Bayern Münih'i yıkıp geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Ev sahibi maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, Leipzig'e 7 gol atan Manchester City, evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.

Maçı 3-0 kazanan Manchester ekibi rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.

Maçta goller; 27. dakikada Rodri, 70. dakikada Bernardo Silva ve 76. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan'da Münih'te oynanacak.

Bu sezon resmi maçlarda 45 gol atan Erling Haaland, tarihte bir Premier Lig oyuncusunun bir sezonda kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

Pep Guardiola ile Thomas Tuchel, kariyerlerinde dördüncü kez bir kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi.. Bugüne kadar iki çalıştırıcı arasında oynanan dört maçın ikisini Tuchel'in çalıştırdığı takımlar kazanırken, ikisini de Pep kazandı.

Manchester City ile Bayern Münih arasında oynanan son 11 karşılaşmada, City 6. galibiyetini alarak 5 galibiyeti olan Bayern karşısında dengeyi bozdu.