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  1. 12 Nisan 2017 23:02

Nuri Şahin'den maç sonu itiraf

Borussia Dortmun forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, kaybettikleri 3-2'lik Monaco maçının ardından konuştu.

Nuri Şahin'den maç sonu itiraf
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Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncumuz Nuri Şahin, 3-2 kaybettikleri Monaco maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Nuri'nin maç sonu sözleri:

Hala patlamanın etkisinde olduklarını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Olayı o anda anlayamadık. Eve gelince ne kadar şanslı olduğumuzu gördük. Maç başlayana kadar kafam futbol dışında her şeyle doluydu. Skor 3-1'e geldiğinde bir gol altın değerinde olacağını söyledim. Bizler de insanız. Bugün oynamamız gerekiyordu ama insanlar bunu unutmasınlar" ifadelerini kullandı.

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