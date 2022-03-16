Şampiyonlar Ligi'nde sürprizli gece! İşte gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Manchester United, 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'e evinde 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Gecenin diğer maçında ise Benfica, Ajax deplasmanında kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United, Atletico Madrid'i konuk etti. 1-1'in rövanşında oynanan ikinci raundun kazananı Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibi, Renan Lodi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Diego Simeone'nin öğrencileri, Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez bir deplasman maçında kalelerini gole kapamayı başardılar. Geçtiğimiz sezon kupaya grup aşamasında veda eden Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, 2019'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalamıyor. Gecenin diğer maçında ise Benfica, Ajax deplasmanında kazanarak çeyrek finale yükseldi.