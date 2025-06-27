Süper Lig'de fikstür tarihi belli oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için fikstür çekiliş tarihleri belli oldu. 8 Ağustos 2025'te başlayacak ve 17 Mayıs 2026'da sona erecek olan Süper Lig'de fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleşecek.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 8 Ağustos 2025'te başlayacak ve 17 Mayıs 2026'da sona erecek. Süper Lig'in ilk haftası 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak. Ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Süper Lig'de 2025/26 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleşecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.