Oyuncu Doğa Lara Akkaya meslektaşı Tayanç Ayaydın'ı tacizle suçladı
Oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 yılında yayınlanan Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından taciz edildiğini öne sürdü.

2022 yılında yayınlanan gençlik dizisi Tozluyaka'da 'Duru' karakterini canlandıran Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin başrollerinden olan 46 yaşındaki Tayanç Ayaydın'ın kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdü. 

2001 doğumlu Akkaya, Ayaydın tarafından ABD vatandaşı Sally Ghalayini ile evli olduğu süreçte ısrarlı mesajlar almaya devam ettiğini belirterek "Adam ünlü oyuncu' diyerek bana hep sus dediler. Set bitmesine rağmen sürekli sözlü ve yazılı tacizde bulundu." ifadelerini kullandı. 

Akkaya sosyal medya hesabından o mesajların ekran görüntülerini de yayınladı:

