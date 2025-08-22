  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray'dan ezeli rakipleri hakkında Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar!

Galatasaray'dan Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar

Galatasaray'dan Süper Lig'e bomba gibi düşecek suçlamalar
Güncelleme:

Galatasaray Kulübü, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak sözleşmesi devam eden oyuncuların temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, ilgili kurumlara ihtarname çektiklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır. Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz. Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

İHA

text-ad
Etiketler Galatasaray Galatasaray transfer FIFA kurallar Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler Vekil ve belediye başkanları transferleri sürerken Bağımsız milletvekilinden ders gibi sözler Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı Kartal zayıf rakibi karşısında varlık gösteremedi, turu İstanbul'a bıraktı Kartal zayıf rakibi karşısında varlık gösteremedi, turu İstanbul'a bıraktı Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! Karısı onu evlerinin önünde bıçakladı, yaralı koca tepki dahi veremedi! İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu İki kız kardeşin ardından bir kadın daha evinde ölü bulundu Trafik magandası kamerada: Aracı yumruklayıp, tehdit ve küfürler savurdu! Trafik magandası kamerada: Aracı yumruklayıp, tehdit ve küfürler savurdu! Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! Zeytinli Rock Festivali yasağına mahkeme ''dur'' dedi! Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Babasına yardım etmek istemişti; ikisi de göçük altında kaldı Trump acil durum ilan etmişti; ABD'nin başkentinde ordu sokağa indi Trump acil durum ilan etmişti; ABD'nin başkentinde ordu sokağa indi İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada İstanbul'daki villa bahçesinde cesedi bulunan adamın kaçırılma anı kamerada
Adıyaman'da korku dolu gece: Önce patlama sesi geldi, ardından alevler yükseldi! Adıyaman'da korku dolu gece: Önce patlama sesi geldi, ardından alevler yükseldi! Boşanma aşamasındaki cani, eşini hastanede vurdu! Boşanma aşamasındaki cani, eşini hastanede vurdu! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcak değil, çok sıcak olacak! Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! Düğün magandası en güzel günlerini kana buladı: Ölü ve yaralılar var! PFDK'dan 8 Süper Lig kulübüne para cezası PFDK'dan 8 Süper Lig kulübüne para cezası