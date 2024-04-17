Şampiyonlar Ligi'nde yarı final biletini kapan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları dün oynanan 2 mücadeleyle başladı. Deplasmanda 2-1 yenik ayrıldığı ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund sahasında Atletico Madrid’i 4-2 ile geçerek toplamda 5-4’lük skor üstünlüğüyle yarı finale yükseldi. Sahasında 3-2 mağlup ayrıldığı ilk maçın rövanşında Paris Saint-Germain ise deplasmanda Barcelona’yı 4-1 yenerek toplamda 6-4’lük skorla tur atlayan bir diğer takım oldu.

BORUSSIA DORTMUND 3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund evinde İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid’i konuk etti. Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetti. Deplasmanda 2-1 yenik ayrıldığı ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund, sahasında Atletico Madrid'i 4-2 ile geçerek toplamda 5-4’lük skorla adını yarı finale yazdırdı. Borussia Dortmund’a turu getiren golleri 34’üncü dakikada Julian Brandt, 39’uncu dakikada Ian Maatsen, 71’inci dakikada Niclas Füllkburg ve 74’üncü dakikada Marcel Sabitzer kaydetti. Atletico Madrid’in golleri ise 49’uncu dakikada kendi kalesine Mats Hummels ve 64’üncü dakikada Angel Correa attı.

Öte yandan Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan 86’ncı dakikada Jadon Sancho’nun yerine oyuna dahil oldu.

PARIS SAINT-GERMAIN FARKLI TURLADI

Gecenin diğer maçı ise İspanya La Liga ekibi Barcelona ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain arasında oynandı. Barcelona'nın ev sahipliğimde Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çaldı. Sahasında 3-2 mağlup ayrıldığı ilk maçın rövanşında PSG, deplasmanda Barcelona’yı 4-1 mağlup ederek toplamda 6-4’lük skor üstünlüğüyle yarı finale yükseldi. PSG’ye turu getiren golleri 40’ıncı dakikada Ousmande Dembele, 54’üncü dakikada Vitinha, 61 ve 89’uncu dakikada Kylian Mbappe attı. Barcelona’nın tek golü ise 12’nci dakikada Raphinha’dan geldi. Öte yandan mücadelenin 29’uncu dakikasında Barcelona’da Ronald Araujo kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı final eşleşmesi Borussia Dortmund - PSG oldu. Bugün TSİ 22.00'de oynanacak Bayern Münih - Arsenal ve Manchester City - Real Madrid maçlarının ardından yarı finalin diğer bir eşleşmesi de belli olacak.

DHA