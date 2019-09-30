Thomas Tuchel: Falcao'ya özel önlem almayacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Paris Saint-Germain’de Teknik Direktör Thomas Tuchel, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

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İlk olarak Uruguaylı yıldız Cavani hakkındaki soruyu yanıtlayan Alman teknik adam, “Cavani’nin şu anda herhangi bir ağrısı yok ama kafası rahat değil. Hareketlerinin hızlanması gerekiyor ve topa vuruşlarında henüz rahat değil. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor onun için” ifadelerini kullandı.

Cavani’nin yanı sıra yeni transfer Icardi’nin de 2 ay top oynamadığına dikkat çeken Tuchel, “Kendisini geçen hafta Bordeaux maçında 10 dakika denedik. Bugünkü antrenmanda yüzde kaç hazır olduğu hakkında fikir elde edilecek. Takıma tekrar dönmesi kolay değil tabii ki. Bugünkü antrenman belli olacak. Mbappe ve Moting’in de antrenmanlardaki durumlarına bakacağız ve karar vereceğiz” diye konuştu.