UEFA'dan Türkiye'ye ''2023 Şampiyonlar Ligi Finali'' önerisi

UEFA, TFF'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını onurlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalini önerdiği iddia edildi.

Daily Mail spor muhabiri Mike Keegan'ın verdiği bilgiye göre UEFA, TFF'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını onurlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalini önerdi.

Mike Keegan Twitter hesabında şu bilgileri paylaştı: "UEFA, yapılan toplantı sonrası en geç salı günü kararını açıklayacak. Muhtemelen 2022 finali Saint Petersburg, 2023 finali Türkiye, 2024 finali Wembey ve 2025 finali de Münih'te oynanacak.