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Sao Paulo'dan Fenerbahçe taraftarına Türkçe Alex mesajı

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo, U20 takımında antrenörlüğe başlayan Alex deSouza için Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo'da antrenörlük kariyerine başladı.

Sao Paulo Kulübü, Twitter'dan Türkçe bir mesaj yayınlayarak Türk taraftarlara seslendi. Alex'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, ''Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar'' ifadelerini kullandı. 

Alex de Souza'nın antrenörlüğe adım attığı Sao Paulo'nun teknik direktörlüğünü Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo yapıyor.

Etiketler alex alex de souza türkçe mesaj
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