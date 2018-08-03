Şenol Güneş'ten Cyle Larin açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn’ı 6-0 yendiği maçta sabırlı oynayarak sonuca gittiklerini söyledi. Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin 30. dakikaya kadar direnç gösterdiğini belirterek, “Oyuncu kalitesinin farkı sonuca yansıdı. İlk maçtaki sonuca bakmadan sabırlı oynadık. Ciddiyet gösteren, elinden gelen gayreti ortaya koyan tüm oyunculara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Takımda oynayan veya kenarda bekleyen her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Güneş, “İyi oyuncu olmak başka bir şey, iyi oyununu göstermek başka bir şey. Bunu gösterdikleri sürece oynayabilirler. Kazanmak güzel ama bunu ölçü olarak almıyorum. Daha zor maçlarımız olacak.” ifadelerini kullandı.

‘Gelen, giden olacak’

Transfer döneminin devam ettiğini anlatan Güneş, “Gelen, giden olacak. Bir maça bakarak ‘kadro’ budur düşüncesi olmamalı. Kulüplerin ekonomik şartlarını herkes biliyor. Aynı zamanda oyuncuların talepleri oluyor. Bazen biz de şaşırıyoruz, beklenmeyen şeyler oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

B36 Torshavn karşısında hat-trick yapan Cyle Larin’in performansını değerlendiren Güneş, şunları kaydetti: “Performansı iyi olduğu sürece, katkı yaptığı ve diğer oyuncular öne geçemedikçe oynar. Hareketli, eksikleri var ama bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu Negredo’nun, Mustafa’nın, Vagner’in kötü olduğunu göstermez. Onlar da iyi oyuncu.”

Beşiktaş - Torshavn: Maç sonucu: 6-0