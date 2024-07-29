Serdar Aziz'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro yapılanmasında yer almayan isimlerden Serdar Aziz'in yeni adresi büyük oranda belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerden olan ve Avusturya kampından gönderilen Serdar Aziz'in yeni takımı belli oluyor.

İSTANBUL'DA KALIYOR

Tecrübeli stoperin İstanbul'dan ayrılmak istememesinden dolayı Kasımpaşa ile masaya oturduğu ve Anadolu'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

33 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.