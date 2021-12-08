Sergen Yalçın istifa mı edecek?

Siyah-beyazlılarda üst üste kötü sonuçlar alan Sergen Yalçın'ın bu akşam istifasını sunabileceği iddia edildi.

Siyah beyazlılar 6 maçtan puan dahi alamadan Devler Ligi’ne veda etti. Beşiktaş’ın son oynadığı ve 5-0 kaybettiği Borussia Dortmund maçının istatistikleri ise şoke etti.

KADRO SEÇİMİNE BÜYÜK TEPKİ

Tüm bu istatistiki verilerin Yalçın’ın kadro seçimiyle de büyük ilgisi var. İlk 11 açıklandığında taraftarlar yaşadıkları hayal kırıklığını sosyal medyadan açık açık dile getirdi. Sezon başından bu yana büyük hatalar yapan Welinton’da ısrar etmesi, Josef’in yanında Mehmet Topal’ı tercih etmesi, sağ bekte Necip Uysal ile başlaması ve büyük eleştiriler alan Kenan Karaman’ın da sağ kanata koyarak maça başlaması taraftarın yoğun eleştirilerine neden oldu. Şampiyonluk yarışından kopulan Süper Lig’de onanacak Kayseri maçını da düşündüğünü belirten Yalçın, Rosier ve Ghezzal gibi ofansif yönü güçlü oyuncuları kulübede tutarken Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup’u da ilk 11’de düşünmedi.

O SEZON BİLE 6 PUAN ALINMIŞTI

Beşiktaş bugüne kadar katıldığı tüm Şampiyonlar Ligi’nden puan çıkartmıştı. İlk defa, geçen sezon kendisine çifte kupa kazandıran efsanesi Sergen Yalçın yönetiminde ‘sıfır çekti’. Siyah beyazlılar Liverpool’a tarihi bir skorla yenildikleri sezon dahi 6 puan almıştı.

İSTİFA EDEBİLİR

Bu gelişmelerin ardından Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa kararı aldığı ve yönetimle konuşarak anlayış isteyeceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da bu akşam önemli gelişmeler yaşanabilir.