Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak” ifadesi sonrası adı sarı lacivertlilerle anılan Sergen Yalçın’ndan açıklama geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılan 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'na Başkan Ali Koç damga vurdu.

Koç, teknik direktör konusunda, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Koç’un ifadeleri sonrası ismi Fenerbahçe’yle anılan Sergen Yalçın’ndan açıklama geldi. Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı” dedi