Sinan Engin: Fatih Terim Falcao'yu istemedi

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Younes Belhanda'ya sert eleştirilerde bulundu.

"FATİH TERİM'İ SABOTE ETTİ"

Belhanda'nın Fatih Terim'i sabote ettiğini vurgulayan Sinan Engin, "Younes Belhanda, Fatih Terim'i satmıştır. Terim, taraftarı karşısına alıp ona forma verdi. Hiç top oynamadı ve Terim'i sabote etti." şeklinde konuştu.

"YARI YOLDA BIRAKMIŞTIR"

Sinan Engin yorumlarını, "Taraftara terbiyesizlik yapıyorsun ve Terim sana kendini kurtarma şansı veriyor. Ancak sen sahada yürümedin. Belhanda, Terim'i satmıştır, yarı yolda bırakmıştır çok net! Galatasaray'da bazı futbolcuların Terim'i sabote etmeye çalıştığını düşünüyorum." ifadeleriyle sürdürdü.

"TERİM, FALCAO'YU ÇOK İSTEMEDİ"

Falcao transferi hakkında da konuşan Sinan Engin, "Falcao'nun 3 yıllık maliyeti 30 milyon eurodur. Terim, Falcao pahalı olduğu için çok istemedi" dedi.