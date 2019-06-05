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  4. 05 Haziran 2019 17:51

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzalayacak

Demir Grup Sivasspor yeni sezon için anlaştığı teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzalayacak.

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzalayacak
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Geçtiğimiz sezonu Hakan Keleş yönetiminde tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yola devam etmeme kararı aldıktan sonra eski teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay ile temasa geçti.

Başkan Mecnun Otyakmaz'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde her konuda anlaşma sağlanan Rıza Çalımbay'ın cuma günü kente gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçen sezonun 13. haftasından itibaren takım çalıştırmayan Çalımbay'ın transfer listesinin de hazır olduğu, izlemesini yaptığı oyuncuların isimlerini de yönetim kuruluna ilettiği öğrenildi.

Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor'un yeni sezona yenilenmiş bir ekip ile girmek için çalışma yapacağı ifade edildi. Çalımbay, daha önce görev yaptığı Sivasspor ile 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

Sivasspor , Rıza Çalımbay
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