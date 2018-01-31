Sivasspor'a Premier Lig'den bir transfer daha !

Devre arasında Kardemir Karabükspor’dan Papp ve dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho’yu renklerine katan Demir Grup Sivasspor, ara transferin bitmesine 1 gün kala, bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Ara transfer döneminin başlangıcından bu yana görüşmeler yapılan Senegalli ofansif orta saha oyuncusu Henri Saivet ve kulübü Newcastle United ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki siyahi oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.

Futbolcunun hafta için kente gelerek takıma katılması bekleniyor. Uzun yıllar Fransa Lig 1 takımlarından Bordeaux takımında oynayan Henri Saivet, iki sezondur Premier Lig takımlarından Newcastle United’da forma giyiyordu.

Premier Lig’de bu sezon sadece 1 maçta görev alabilen ve West Ham United ile oynanan karşılaşmada 84 dakika sahada kalan Henri Saivet’in bu maçta bir golü bulunuyor. Senegal formasını 19 kez terletmiş olan 27 yaşındaki Saivet’in Milli Takım forması altında 1 golü var.