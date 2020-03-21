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  4. 21 Mart 2020 08:48

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle izin verildi.

Sivassporlu futbolculara izin verildi
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Demir Grup Sivasspor'da futbolculara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası izin verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bugün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği ve ardından futbolculara izin verdiği aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı futbolculardan, ülkeyi terk etmemeleri, mümkün olduğunca Sivas'tan ayrılmamaları ve bireysel çalışmalarına da evlerinde devam etmelerinin istendiği vurgulandı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların tedavilerine ise tesislerde devam edileceği belirtildi.

(AA)

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Spor Toto Süper Lig , Demir Grup Sivasspor , koronavirüs
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