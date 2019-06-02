Sofiane Feghouli: Galatasaray'da kalacağım

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, beIN Sports ekranlarına özel açıklamalar yaptı.

İşte Feghouli'nin açıklamaları...

"Şu anda dinleniyorum. Ardından ülkem Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası’na hazırlanacağım. Galatasaray ile iyi bir final yaptık ve iki kupa bizim oldu. Benim için ideal bir sezondu. Türkiye’de hedeflerinizi gerçekleştirmek kolay olmuyor ama bunu başardık. Cezayir ile farklı bir turnuva bizi bekliyor. Avrupa Liglerinde mücadele eden pek çok oyuncumuz var. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Galatasaray’daki performansımdan çok memnunum. Sezonun ilk yarısında problemler yaşasam bile bunları ikinci yarı sahadaki performansımla çözdüm. Hem lig, hem kupayı aldık. Ben de zamanla formamı geri aldım. Bu iyi performansım Ceyazir Milli Takım antrenörünün de dikkatini çekti ve milli takıma davet edildim.

GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Neredeyse her gazete takımdan ayrılacak haberleri yaptı. Bu konu hakkında çok fazla dedikodu çıktı ama Galatasaray ile sözleşme imzaladığım zaman 5 yıllık süremi burada tamamlamak istediğimi ilettim. Çok güzel bir şehirde yaşıyorum. 2 senedir ligi şampiyon tamamlıyoruz. Avrupa kupalarında yarışmacı bir takım olacağımıza inancımız tam. Benim için süreklilik önemlidir ve seneye Galatasaray’da olacağım.

"TÜRKİYE MÜCADELE ETMESİ ZORLU BİR LİG"

Türkiye Ligi İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa’da sonra en iyi lig. Mücadele etmesi zorlu bir lig. Galatasaray’a karşı oynayan oyuncularla baş etmek zor. Motive bir şekilde ve birlik içinde oynuyorlar.Çok rekabetçi bir şampiyonluk yarışı var. Bu sezon üst sıradaki 4 takımın arasında 3-4 puan vardı. Benim için bu ligde oynamak büyük bir tecrübe.

"GOLDEN SONRA STAT ÜZERİME YIKILACAK GİBİ OLDU"

Türkiye’ye gelmeye karar verdiğimde televizyondan ve medyadan takip ediyordum. Galatasaray’ın ateşli ve takımına aşık bir taraftara sahip olduğu hep anlatılıyordu. Fenerbahçe ile sıradışı bir derbi rekabeti var. İstanbul’da geziye çıktığım zaman Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar da benimle fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bu sezon unutulmaz gol son Başakşehir maçında attığım goldü. Kazananın şampiyonluğu göğüsleyeceği bir maçtı. Statta muhteşem bir atmosfer vardı. Kornerden gelen topa vurdum ve direkten döndü. Aksiyonumu tamamlamak için topun olduğu yere hareketlendim ve vurdum. Golden sonra stat üstüme yıkılacak gibi oldu. Büyük mutluluk yaşadım.

"2 SENEDİR TAKIMDA OLMANIN AVANTAJINI KULLANDIM"

Sezon başında takıma bir türlü giremedim fakat hala burada olduğumu göstermek istedim ve pes etmedim. Takıma en ufak bir katkım olursa bile işi yapıyorum demektir. 5 senelik kontratımı bu projeyi tamamlamadan ayrılmayacağım için bunu bilerek performans gösterdim. Antrenmanlarda çalıştım. Birkaç düzenleme ile ikinci yarı istenilen sonuçları aldık. Zaman ilerledikçe gollerle tanıştım. 2 senedir takımda olmanını avantajını da kullandım."

