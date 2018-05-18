Soldado'dan ayrılık açıklaması !

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Roberto Soldado, Süper Lig'in son haftası öncesi İspanyol basınına bir röportaj verdi.

Roberto Soldado, şampiyonluk şansları hakkında dikkat çeken bir yorumda bulunurken, ailesinin İspanya'da olması nedeniyle geri dönüş kapısını kapatmadığını dile getirdi.

''İmkansızı gerçekleştirmeye çalışacağız"

İlk olarak Türkiye Kupası'ndaki yenilgi ve Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine Soldado ''İmkansızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim durumumuz Galatasaray'a bağlı. Kolay olmadığını biliyoruz. Kupaya gelince. Dürüst olmak gerekirse kupayı kaybetmek bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu'' dedi.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini de sözlerine ekleyen yıldız isim ''Daha önce şampiyonlukta ne kadar büyük bir coşku yaşandığını fotoğraflardan gördüm. Bunu Fenerbahçe'de yaşamak çok istiyorum. Umarım olur'' ifadelerini kullandı.

"Bir yıl daha burada devam etmek istiyorum"

Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili golcü oyuncu ''Bir yıl daha sözleşmem var. Şu an sadece ligin bitmesine odaklandım. Pozitif düşünüyorum. Bir yıl daha burada devam etmek istiyorum'' dedi.

'İspanya'ya dönmek ister misin?' şeklindeki soruyu yanıtlayan yıldız oyuncu ''Bu zor görünüyor. Ama ailem orada ve bu beni zaman zaman etkiliyor. İspanya'ya geri dönme konusunda kapıları tabii kapatmıyorum'' yanıtını verdi.

Soldado, ilk zamanlarda zorlandığını ancak sonra her şeyin daha iyi olduğunu belirten Soldado ''Karmaşık bir başlangıçtan sonra şimdi çok mutluyum. İstanbul'a ilk geldiğimde ailem yanımda değildi ve fazla forma şansı da bulamıyordum. Ama sonunda her şey değişti. Artık çok mutluyum'' şeklinde konuştu.