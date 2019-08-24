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  4. 24 Ağustos 2019 22:11

SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Gary Medel Bologna yolcusu

Beşiktaş, Gary Medel'in Bologna'ya satışı için prensip anlaşmasına vardı.

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