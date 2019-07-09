SON DAKİKA! Galatasaray, Emre Mor ile anlaştı

TRT Spor'un son dakika başlığıyla verdiği haberde, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon İspanyol kulübü Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor ile anlaştığı iddia edildi.

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo'da 10 maça çıkmış, gol veya asist kaydedememişti.

İSPANYOL KULÜBÜ İLE 2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

22 yaşındaki genç yıldızı, ilk kez milli takıma çağıran isim ise şu anda Galatasaray teknik direktörlüğü yapan Fatih Terim'di. Celta Vigo'da disiplinsiz tavırları nedeniyle en çok tartışılan isimlerden birisi olan Emre Mor'un tekrar Fatih Terim ile çalışacak olması, otoriteler tarafından son bir şans olarak görülüyor.

Emre Mor, 2017 yılında 13 Milyon € bonservis bedeliyle Celta Vigo’ya transfer olmuştu.

Danimarka asıllı Türk futbolcunun 30.06.2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.