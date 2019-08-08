Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaştı. Maça tutuk başlayan Trabzonspor karşısında gol arayan ev sahibi ekipte 6. dakikada Travnik'in şutu direkten döndü. 16'da kaleci Uğurcan'ın hatasında kornerden gelen topa yükselen Costa kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede de golü arayan Sparta Prag'da Kanga'nın sert şutu ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

Maçın son 10 dakikasında deyim yerindeyse uyanan Trabzonspor, önce 83'te Ekuban'ın müthiş golüyle durumu 2-1'e, ardından da 89'da ise Sörloth ile 2-2'ye getirmeyi başardı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor

Stat: Generali

Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Inigo Prieto Lopes de Cerain, Alfonso Baena Espejo (İspanya)

Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik (Dk. 87 Moberg Karlson), Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic (Dk. 90 Hancko), Tetteh (Dk. 80 Kozak)

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Dk. 46 Sorloth), Abdükadir Ömür (Dk. 76 Avdijaj), Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90+3 Doğan Erdoğan)

Goller: Dk. 16 Costa, Dk. 68 Kanga (Sparta Prag), Dk. 84 Ekuban, Dk. 89 Sorloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Nita, Dk 54 Tetteh, Dk 65 Travnik (Sparta Prag), Dk. 31 Obi Mikel, Dk. 45 Abdülkadir Ömür, Dk 47 Hüseyin Türkmen, Dk. 65 Sosa (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada Trabzonspor rakip yarı alanında serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşu kullanan Sosa'nın şutunda top üstte auta çıktı.

7. dakikada Sparta Prag sağ kanattan geliştirdiği hücumda, ceza alanına girerek çizgiye kadar inen Hasek topu içeriye doğru çevirdi. Topla buluşan Travnik'in sert vuruşu üst direkten döndü, ardından bordo-mavili defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kanga'nın kullandığı kornerde, altıpas içinde Costa, kaleci Uğurcan'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0

26. dakikada Trabzonspor'un hücumunda sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme'nin şutu yandan auta çıktı.

35. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından attığı şutu Uğurcan kontrol etti.

41. dakikada Spart Prag'ın kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada Hasek'in topuk pasında meşin yuvarlak ceza alanı içinde bulunan Tetteh'in önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu kontrol etmeden önce Hosseini müdahale ederek tehlikeyi önledi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

57. dakikada Sparta Prag'ta Kanga'nın serbest vuruştan yolladığı pasta Sacek kaleciyi yokladı ancak bordo-mavili kaleci Uğurcan'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Kanga'nın vuruşunda top kaleci Uğurcan'ı geçerek filelerle buluştu: 2-0

79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sorloth'un dönerek yaptığı vuruşta top üst direğin az üzerinden auta çıktı.

84. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa'nın kulladığı serbest vuruşta Ekuba'nın ceza sahası içinde yatarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-1

89. dakikada bordo-mavili takım skoru eşitledi. Ekuban'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sorloth'un kale alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-2

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geldiği maç seyircisiz oynandı. Sparta Prag, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.

Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı. Bordo mavili ekip, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa Ligi'nde bir maçta mücadele etti. Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.

Öte yandan Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

