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4 büyüklerin taraftar gruplarından tarihi çağrı

4 büyüklerin taraftar gruplarından tarihi çağrı
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İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin taraftarları bir araya gelerek İsrail'e karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırdı.

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 11 bininin üzerinde insan öldürüldü.

Son olarak Süper Lig'de yer alan ve 4 büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin taraftar grupları bir araya gelerek İsrail'e karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırdı.

Ne zaman nerede toplanılacak?

ÇArşı, Genç Fenerbahçeliler, ultrAslan, ve Gurbetçi Gençler taraftar grupları ortak bir açıklama yaparak herkesi 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne çağırdı.

 

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor ÇArşı Genç Fenerbahçeliler ultrAslan gurbetçi gençler beşiktaş fenerbahçe trabzonspor galatasaray gazze israil filistin
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