Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü adayları arasında geçen Abdullah Avcı bayram sonrasını işaret etti.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hızlandı. Fenerbahçe ile adı ciddi şekilde anılmaya başlayan isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu.

59 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili iddialar kulüp tarafından da yalanlanmazken, deneyimli teknik adamdan ilk açıklama geldi.

Play Spor'a konuşan Abdullah Avcı şunları söyledi:

"Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım. Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım."