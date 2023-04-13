Aboubakar'dan Trabzonspor'a göz dağı: ''Tarih yazacağız''

Beşiktaş'a 3. defa geri dönen Vincent Aboubakar, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele için kendisinden emin konuştu: "Beşiktaş tarihinin en golcü ekibi olarak ligi tamamlamak istiyoruz

Süper Lig’de sergilediği başarılı performansından övgüyle bahsedilen Vincent Aboubakar, bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisine golleriyle katkı veren Aboubakar, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili görüşlerini de belirtti.

Sezona hücum hattında Weghorst'u alarak başlayan siyah-beyazlılarda devre arası gelmeden golcü futbolcuya Manchester United talip olmuştu. Dev kulübe gitmek isteyen Weghorst’u siyah-beyazlı takım kiralık olarak kattığı golcü futbolcudan 3 milyon Euro kazanarak yollarını ayırdı.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasıyla başlayan süreç, Weghorst'un Beşiktaş'tan ayrılıp İngiliz ekibine kiralanmasıyla devam etti ve Aboubakar'ın Al Nassr'la sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a imza atmasıyla son buldu.

Devre arasında geldikten forma giydiği ilk 4 mücadelede gol atma başarısı gösteremeyen Aboubakar, daha sonra sahaya çıktığı 5 maçta da skora etki ederek beklentileri karşılamayı başardı. Bu maçlarda Aboubakar 6 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

TRABZON MAÇINDAN UMUTLU

Trabzonspor karşısında Beşiktaş’ın en büyük gol umudu olan Vincent Aboubar bu zorlu maç öncesi umutlu. Kamerunlu futbolcunun Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette “Sezon sonuna kadar aynı hız ve tempo ile devam. Takım şu anda rayına oturdu. Elbette bireysel hatalar olabilir ama en önemlisi forma giyen herkesin yüreğini ortaya koyarak mücadele etmesi. Takım arkadaşlarımın da önceki aylara göre havaya girdiğini ve daha moralli olduğunu görüyorum” dediği öğrenildi.

Son şampiyon Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları maçı da kazanacaklarına inandıklarını ifade eden Kamerunlu oyuncu şunları söyledi: “Taraftarımızla bütünleştik. Her maçımız kapalı gişe oynanıyor. Bu da bizlere büyük moral ve destek veriyor, saha içindeki performansımızı arttırıyor. Beşiktaş tarihinin en golcü ekibi olarak ligi tamamlamak istiyoruz.”