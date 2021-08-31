Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım için çok sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az önce konuştum' programına katıldı. Başkan Koç canlı yayında sarı-lacivertli gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

AZİZ YILDIRIM'A SERT SÖZLER

Kendisi açık bir şekilde neler beklediğini söyledi. Tribünlere yollatacağım seni dedi. İşler kötü giderse yollanır başkan. Fenerbahçe'nin başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor, açık açık söylüyor. Bir nevi darbe bu. Sandık orada, seçimler ortada. Biri başkan olmak istiyorsa sandık orada. Er meydanına çıksın. Çıkacağım desin, hemen yarın genel kurul çağrısı yaparım.

HALİL DERVİŞOĞLU TRANSFERİNE SON NOKTAYI KOYDU

Halil genç ve geleceği açık bir oyuncu. Galatasaray burada kendisine şans verdi, o şansı iyi kullandı. Bu konu bize getirildi yakın zamanda. Planımızda yoktu. Hoca olabilir dedi. Ailesiyle görüştük. Bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim dedi. Biz FFP yüzünden kulübün istediği şartları vermemiz mümkün değildi. Kiralık olarak Galatasaray'a gitmesi daha uygundu. Uzun süredir Galatasaray'ı beklemiş. Şansı bol olsun. İyi bir aileden geliyor. Yolu açık olsun. Hayırlı olsun.

"GHEZZAL VE ROSIER'İ İSTİYOR DEDİLER"

Geçen sezon Beşiktaş'a çok büyük telkinlerde bulundular. 'Fenerbahçe, Ghezzal ve Rosier'i istiyor' dediler. Hatta 'Fenerbahçe, Sergen Yalçın ile anlaştı' diye. Ben, Ahmet Nur Çebi'yi aradım ve doğru olmadığını ifade ettim."

DORUKHAN TOKÖZ TRANSFERİ

Dorukhan, Beşiktaş'la anlaşamıyordu, Ocak ayında boşa çıkacaktı. Teknik kadromuz çok beğeniyordu. İlgilenebileceğimizi söyledim. Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında size gelirse gönül koyarım dedi. Karşılığında milli takımda oynayan, sözleşmesinin bitmesine 4 yıl olan bir oyuncuyu istedi. Ben de bunu anlatamayız dedim. Biz de bir daha oyuncuyu düşünmedik.

"KARŞILARINDA EFENDİ FENERBAHÇE OLMAYACAK"

İşler istediği gibi gitmeyenler, transfer üzerinden beni vurmaya çalışıyorlar. Bu furyaya katılanlara bakınca ortak yanlar var. Bunlara katılan, etkilenen taraftarlarımız da var. Bunların ortak özelliği çoğunun hesaplarını son birkaç ay içinde hesap açmaları. Çoğunluğu fake hesaplarla hareket etmeleri. Çoğu paylaşımları, Fenerbahçe değil Ali Koç karşıtı olmaları. Bunlar bizim için kaale alınmayacak olaylar. Bizi etkilemez. Bu yeni dönemde böyle gitmeyecek. Bu şekilde davrananlara, gereken muamele ve tepkiyi her anlamda vereceğiz. Bu sefer karşılarında efendi, sakin Fenerbahçe olmayacak. Bunu bilsinler.

"SAMATTA GİDİYOR"

Samatta gidiyor. Belki de şu an konuşurken bitmiştir. Açıklanır.

ROSSİ TRANSFERİ

Rossi'de transfer bedeli yok. Geriye tek bir santrfor kaldı. Hocamızın istediği sola ileri geri 90 dakika koşacak bir oyuncu bekliyor. Biz oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. 2 Eylül'e yetişir mi, yetişmez mi göreceğiz. Yabancı santrforun 2 Eylül'e yetişeceğine inanıyorum, umarım yetişir.

CAULKER TRANSFERİ

Caulker fırsat transferiydi. Hocamızın Serdar Dursun'da da görüşü yoktu, haberi vardı. Serdar Dursun'da öyle alındı ama hoca çok beğendi. Caulker takımda görmek istediğimiz nitelikte ve şahsiyette biriydi. Caulker'ın da çok özel bir hikayesi var. Çok takım istiyordu ama biz aldık. Kadro dışı falan değil. Kendisi ilk 11'de oynamak istiyordu. Onun en büyük isteği, düşüp de ayağa kalkmanın önemini, 1-2 sene içinde Premier Lig'e gitmeyi hedefliyordu. 11'de oynamak istiyordu ama hocamızın sistemine uymadı. Bizim için üzücü hikaye. Caulker ile oynamak istediği için yollarımızı ayıracağız. Çin'den çok iyi bir teklif var. Onu değerlendirmiyor şu an. Türkiye'den çok iyi teklifler var. Konuyu kişiselleştirdiği için belli şartlar önümüze sunuyor. Kendisine her türlü kolaylığı sağlayacağız. Hiçbir futbolcunun da kabul edilemez taleplerine esneklik gösteremeyiz.

"SORUN ÇIKARANA SORUN ÇIKARIRIZ"

Şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. 1 tanesi için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti. Fakat, göstermiş olduğu tavır kabul edilebilir değil. Biz sakin bir şekilde, telkinlerde bulunduk fakat ben önce kalacağım, gitmem dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Şimdi geldiğimiz noktada bir yere gidecek herhalde. Şunu bilsinler, sorun yaratana sorun yaratırız. Böyle davranan başkaları olursa devre arasında nasıl teklif gelirse gelsin mayısa kadar otururlar. Sorun çıkartırsalar, sorun çıkartırım. Çift yönlü ilişki. Birkaç arkadaş iyi düşünsün. Bu iki taraf için de kaybet kaybet senaryosudur. Ancak kimse koca kulübü esir alamaz.

"FFP BU SEZON SONUNDA BİTİYOR"

FFP bu sezon sonunda bitiyor. İnşallah bizi inceledikleri zaman başka bir anlaşmayla karşı karşıya kalmayız ve daha rahat hareket edebiliriz. 'settlement agreement' denilen durumdan çıkarız. FFP iyi. UEFA bunu cezalandırmak için kullanmıyor, kulüplerin mali yapısını sağlıklı tutmak için istiyor. Yeni FFP 2 aralık ocak gibi tamamlanacak. İnşallah bizi bu kıskaçtan kurtarırlar.

"VOLKAN DEMİREL'İN KALMASINI İSTERDİM"

Volkan Demirel'in kalmasını isterdim. Bilhassa Vitor Pereira ile faydalı olabilecekti. Pereira'nın da Volkan'a faydalı olabileceğini düşündüm. Müsaade istedi Volkan. Yayıncı kuruluşa çok yakışıyor. Allah yolunu açık etsin. İyi bir hoca olacak.

BEKLENEN SORUYU CEVAPLADI

(Caner, Gökhan, Sinan) Oyuncular kısmen yönetim, kısmen hoca kararıydı. Bunların futbolun doğasında var. Bunların her biri emek sarf etmiş oyuncular.Bazı oyuncularla yaştan dolayı yollarımızı ayırdık. 27'lerde falanız. Bizim 24-25'i yakalamamız lazım. En son maçta değişikliklerle 24-24.5 oldu. Pereira'ya şapka çıkartıyorum. Çok kısa sürede iyi değişiklikler yaptı.

"YERDEN YERE VURULDUM"

Vitor Pereira için yerden yere vuruldum. 10 yıllık sözleşme yapın diyor yerden yere vuranlar. CV'sine bakınca böyle bir hocayı kim istemez. Porto'nun 6 yıl altyapısında çalışmış. Arda Güler için böyle bir oyuncuyla hiç çalışmadım dedi. Porto ile 2 senede 1 mağlubiyeti var. Biz onla temasa geçtiğimizde çalışmayı düşünmüyordu. Ailesiyle de epeyi süre uzak kalmıştı. Çok az bir süre düşündü. 1 gün içinde karar verdi. Karısı da çok kızdı. CV'si çok iyi. Disiplini çok iyi. Geçmişe göre kendini geliştirmiş. Gençlere süre verecek kadar cesaretli. Fenerbahçe'yi, ligi, hakemleri, medyayı biliyor. Biz 16-17 hoca ile görüştük Pereira'dan önce. Şimdilik doğru bir seçim yaptığımızı görüyorum.

"KIM MIN-JAE BENCE BİR SÜPERSTAR"

Kim Min-Jae bence bir süperstar. Yüzde 40 ile oynuyor şu an. Geçen sezon 14-15 milyon euro Mourinho teklif etti. Beijing kulübü, 3 milyona verdi sonra bize. Biz birkaç kişiye sorduk Avrupa'da, alamazsınız dediler. Süreç başladı, Porto bizden öndeydi. İngiltere'den bir takım daha topa girdi. Herhalde bizle kimyası daha çok tuttu. Maaş olarak değil kulüp açısından teklifimiz bir tık daha iyiydi. İyi ki geldi. 1 oyuncu. Bazı maçlarımız Kore'de veriliyor.