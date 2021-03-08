Ali Koç'tan ''veda'' gibi açıklama: Kararsızım!

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin haziran ayındaki seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV'ye konuştu. Başkan Koç, haziran ayında yapılacak olan seçimde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Ailesinden aday olmaması yönünde talepler olduğunu ifade eden Ali Koç, "Ben bu seçim döneminde aday olup olmayacağımı bilmiyorum ama adaylar hemen çıksın, ne kadar çok aday, o kadar çok fayda demektir. Benin yaşadıklarımı kimse yaşamayacak. FETÖ, hâlâ Türk futbolunun içindedir. Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrımdır, bu örgütü futboldan temizleyin." diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM: "BURADAN ÇOK ÜZÜLEREK GİDERSİNİZ"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de rakibi Ali Koç'a kaybettiği başkanlık seçimi öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaptığı konuşmada kendisi aleyhindeki tezahüratlara, "Değerli Fenerbahçeliler, lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe Kongre Salonu lütfen. Lütfen ama. Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumun nafakasını, her şeyimi bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yapttım, ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Yapmayın. Lütfen birbirinize saygılı olun" demişti.