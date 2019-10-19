Ankaragücü-Beşiktaş maçında Elneny ile Korcan'ın pozisyonu tartışma yarattı

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin 33. dakikasında Beşiktaşlı Elneny ceza sahasında Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'la karşı karşıya kaldı.

Pozisyonda topun üstüne basan ve dengesini kaybeden Beşiktaşlı oyuncu, Korcan'ın yüzüne kramponla bastı. Bu pozisyonun ardından Korcan Çelikay yaklaşık 4 dakika tedavi gördü.

Maçın hakemi Ali Şansalan ise bu pozisyon sonrası, VAR hakemi Bahattin Şimşek'ten de uyarı gelmeyince mücadeleyi hava atışıyla başlattı. Pozisyonda kart çıkmaması sosyal medyada tartışma yarattı.

