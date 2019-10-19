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  5. 19 Ekim 2019 21:18

Ankaragücü-Beşiktaş maçında Elneny ile Korcan'ın pozisyonu tartışma yarattı

Ankaragücü-Beşiktaş maçında Beşiktaşlı Elneny, topa basarak kaydı ve Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'ın suratına bastı. Hakem kart çıkarmazken, sosyal medyada ise taraftarlar ikiye bölündü.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında Elneny ile Korcan'ın pozisyonu tartışma yarattı
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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin 33. dakikasında Beşiktaşlı Elneny ceza sahasında Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'la karşı karşıya kaldı.

Pozisyonda topun üstüne basan ve dengesini kaybeden Beşiktaşlı oyuncu, Korcan'ın yüzüne kramponla bastı. Bu pozisyonun ardından Korcan Çelikay yaklaşık 4 dakika tedavi gördü.

Maçın hakemi Ali Şansalan ise bu pozisyon sonrası, VAR hakemi Bahattin Şimşek'ten de uyarı gelmeyince mücadeleyi hava atışıyla başlattı. Pozisyonda kart çıkmaması sosyal medyada tartışma yarattı.

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Beşiktaş , ankaragücü , Mohamed Elneny , korcan çelikay
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