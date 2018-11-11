Antalyaspor 1 - 2 Akhisarspor (Maç özeti)

Antalyaspor - Akhisarspor maçında kazanan, 90+2. dakikada gelen golün ardından 2-1'lik skorla Akhisarspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki mücadele, Antalya Stadyumu'nda oynandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Akhisarspor'a üstünlüğü getiren gol, 67. dakikada Josue'den geldi. Sezonun flaş takımlarından Antalyaspor'un beraberlik sayısını 87. dakikada Doukara kaybetti. 90+2. dakikada sahneye çıkan Miguel Lopes, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 3 maç sonra yenilerek 20 puanda kaldı. Son 3 haftada 7 puan toplayan Akhisarspor ise 10 puana yükseldi.

Milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanda Erzurum BB ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Hakan Özmert'le verkaç yaparak ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerindeki vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topa yatarak müdahale etti. Dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

14. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Doukara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

33. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan kullandığ taç atışında, ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etmeyi başardı.

41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın, Chico'yu çalımladıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona verdi.

İkinci yarı

48. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Boffin topu kontrol etti.

65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mevlüt Erdinç'in, altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

67. dakikada Avdija Vrsajevic, Manu ve Barbosa arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

87. dakikada Diego’nun pasıyla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+2. dakikada Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında tekrar topla buluşan Lopes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Antalya Stadyum

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mustafa Sönmez xxx

Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Diego xx, Cissokho xxx, Nazim Sangare xxx, Chico xx (Barrada dk. 80 ?), Maicon x, Doğukan xxx (Serdar Özkan dk. 70 x), Hakan Özmert xxx, Yekta Kurtuluş x (Mevlüt Erdinç dk. 53 x), Doukara xxx

Akhisarspor: Fatih Öztürk xxx, Lopes xx, Kadir Keleş xxx, Avdija Vrsajevic xxx, Aykut xxx, Barbosa xxx (Bilal Kısa dk. 90+2 ?), Sissoko xx, Güray xx, Josue xxx, Onur xx (Eray dk. 76 xx), Manu xx (Onurcan dk. 88 ?)

Goller: Doukara (dk. 87) (Antalyaspor), Barbosa (dk. 67), Lopes (dk. 90+2) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Maicon, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor), Josue (Akhisarspor)

