Antalyaspor'un İsrailli oyuncuları maça çıkmayacak

Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ve Sagi Jehezkel'in Gaziantep FK ile oynanacak maça çıkmama kararı aldıkları iddia edildi. Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in kararı kulübe bildirdiği aktarıldı.

TFF, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak üzere bu hafta oynanacak maçlar öncesi saygı duruşu kararı almıştı. Bu olayın yanında futbolcuların da sahaya siyah bantla çıkacakları aktarılmıştı. Antalyaspor'un iki İsrailli futbolcusu bu gelişmeden sonra maça çıkmama kararı aldı.

Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in maç öncesi Filistin için yapılacak saygı duruşunda yer almak istemediği vurgulandı.

Sport5'in haberine göre; 2 futbolcu, Antalyaspor yönetimine kararını iletti ve Antalyaspor kulübü bu talebi kabul etti. Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in "Ülkeden gelen kötü haberler futbol oynamayı neredeyse imkansız hale getirdi. Takım isteğimize saygı duyuyor ve bize tam destek veriyor. Bunun için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.