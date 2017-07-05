Asamoah Gyan resmen Kayserispor'da

Asamoah Gyan, Kayserispor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Uzun müddettir görüşme halinde olduğumuz dünyaca ünlü futbolcu Asamoah GYAN İle yapılan son görüşmede anlaşma sağlanmıştır.

Kulüp Başkanımız Dr Erol BEDİR,oyuncu Asamoah GYAN, oyuncu ile direk temas kurmamızı sağlayan Gökhan Altıntaş, Tuna Kaya ve kulüp yetkililerimiz ile birlikte İstanbul'da yapılan son toplantı neticesinde futbolcu Asamoah GYAN ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Dr.Erol BEDİR futbolcumuz Asamoah GYAN ve kulüp yetkililerimiz bu akşam 21.20 uçağı ile Kayseri'ye hareket edeceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur

Kayserispor Kulübü"