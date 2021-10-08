Fenerbahçe'nin 2016 yılında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'den şok iddia: ''Aziz Yıldırım beni tehdit etti''

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayarak hayal kırıklığı yaratan Gregory Van Der Wiel, sarı-lacivertlilerde geçirdiği günlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Asist Analiz'in haberine göre; CONVO Talkshaw adlı YouTube kanalına konuşan 33 yaşındaki sağ bek, sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönem hakkında "Fenerbahçe'de geçirdiğim bir yılın ardından takımdan ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Türkiye'de başkan tarafından tehdit edildim. Dolayısıyla oradan ayrılmalıydım. Neredeyse hayatım pahasına bu kararı vermek zorundaydım." ifadelerini kullandı.