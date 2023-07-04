Aziz Yıldırım: ''Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etme davası!''

Aziz Yıldırım "3 Temmuz'un Dünü, Bugünü ve Yarını" Paneli'nde yaptığı açıklamalarda 3 Temmuz süreciyle ilgili olarak "Bu dava şike davası değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etme davası" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte 3 Temmuz 2011 davasıyla ilgili konuştu.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Yok edilmeye çalışan bir kurum, askerlik kurumu. Türkiye'nin anayasasında bekçisi olan kurumun yok edilmesi. Nasıl yok edecekler, vesayet anlatımıyla birlikte kamuoyunda basını, yazılı, sözlü, ben sen... Hepimiz inandırıldık, asker ihtilal yapar diye. Ama sonunda geldik, gördük ki asker ihtilal yapmıyor. Sivil insanlar da ihtilal yapıyor. 40-50 sene önce kurulan bu yapı, ileride Türkiye Cumhuriyeti'ni başka yollardan ele geçirmek üzere icraate başladı. Bütün yargıyı ele geçirdi. Emniyetteki bütün operasyonları, kendilerine bağlı yetişmiş çocuklara verdi."

"BU DAVA YİNE SÖYLÜYORUM ŞİKE DAVASI DEĞİL"

"Şike davası diye bu davayı görürseniz, yanılırsınız. Bu dava yine söylüyorum şike davası değil. Teşvik davası değil. Bu dava, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek, onun yerine yeni bir cumhuriyet kurma. Atatürk'ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti ortadan kaldırmak. Hesap kitap bu."

"CUMHURİYET'İN YAŞAMASINI SAĞLADIK"

"Biz neresindeyiz bunun? Bütün bu kurumları yok ediyor, devletin başka kurumlarını da ele geçirdiler. Kripto olarak bazıları uykuda. Şu anda büyük tehlike var. Bütün partilerin içinde FETÖ var. ByLock çıkıyor, bizden affettik, fakir bir adamın elinde var, atın içeri gitsin. Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız. Fenerbahçe ne yaptı, direnişin ateşini yakan Fenerbahçe'nin kendisidir. Ben değilim, ben de buranın bir bireyiyim. Ben giderdim, o günkü şartlarda. Belki başkası olsa aynı direnişi yapardı, yapmazdı, bilemem. Ama ben vardım, o ateşi sizlerle beraber yaktık. Biz şikelerden mahkemeleri gördük. Gitti, geldi, şu oldu, sonunda beraat ettik. Hayır, öyle değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamasını sağladık."