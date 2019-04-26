Başakşehir 0 - 2 Göztepe

Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında lider Başakşehir ile Göztepe karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Göztepe ilk dakikadan itibaren Başakşehir kalesinde gol aramaya başladı.

Dakikalar 7'yi gösterdiğinde Titi'nin ceza sahası içerisindeki vuruşuna dokunan Cameron Jerome attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 37'de Başakşehir, Elia ile fileleri havalandırsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna hükmedildi ve gol geçersiz sayıldı.

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Dakikalar 45'i gösterdiğinde Başakşehir'de bu kez Edin Visca golü attı ancak VAR incelemesi sonrası gol bir kez daha geçersiz sayıldı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. 61'de Robinho'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu Beto çıkarırken, dönen top Göztepe adına kontra atak oldu. Serdar Gürler'in ceza sahası içinde kaldığı pozisyonda Göztepe cephesi penaltı beklerken, hakem Suat Arslanboğa 'devam' dedi.

85'te Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Deniz Kadah, kaleci Mert'i avladı ve Göztepe'nin 2-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında çok önemli bir maçı kaybeden Başakşehir 62 puanda kalırken, Göztepe ise puanını 30'a yükseltti ve kümede kalma savaşını sürdürdü.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son üç haftadaki ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Ligde bundan önceki 3 maçta aynı 11'i sahaya süren Avcı, Göztepe karşısında stoperde Ganalı Joseph Attamah'ın yerine, devre arasında kadroya dahil olan Serdar Taşçı'ya şans verdi. Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşçı, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü. İstanbul ekibinde sakatlıkları süren Arda Turan ve Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, kadroda yer almadı.

GÖZTEPE TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ

Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu. Ege ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı. Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya, "Nöbetçi noterlik uygulaması vatandaşlarımıza hayırlı olsun" yazılı pankartla çıktı.

