Beşiktaş, Anthony Modeste'yi gündemine aldı !

Geçen dönem Bundesliga’da tam 25 gol atan başarılı futbolcu için yönetim, Alman ekibinden maliyet raporu istedi.



Yeni sezon öncesinde forvet hattını yıldız bir golcüyle güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, gündemine yeni bir ismi ekledi. Belirlediği futbolcular doğrultusunda temaslarını sürdüren yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Almanya Bundesliga ekibi Köln’ün Fransız yıldızı Anthony Modeste’yi de hedefleri arasına aldı.

Geçen sezon Köln formasıyla çıktığı 37 maçta 27 gollük performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu için kulübü Köln’den maliyet raporu talep eden Kara Kartal, gelecek cevaba göre resmi temaslara başlayacak. Köln formasını 2 sezondur giyen ve önceki dönem de 36 karşılaşmada 18 gollük performans sergileyen Anthony Modeste, özellikle bire bir pozisyonlardaki başarılı görüntüsüyle tanınıyor. Hava toplarında da oldukça etkili olan Modeste, Bundesliga’nın en çok gelişim kaydeden yıldızları arasında yer alıyor.

Tianjin Quanjian ilgileniyor

Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian’ın da takibinde bulunan tecrübeli futbolcunun, transferiyle ilgili olarak kararı kulübüne bıraktığı ve Köln Yönetimi’nden gelecek haberi beklediği belirtildi. Yıldız isimle Çin takımlarına ek olarak birçok Alman kulübünün de takipte bulunduğu, Köln’ün ise bu önerileri gelecek hafta değerlendireceği konuşuluyor.

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