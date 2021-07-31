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  5. Beşiktaş forvet hattında bombayı patlatıyor... Sürpriz isim!

Beşiktaş forvet hattında bombayı patlatıyor... Sürpriz isim!

Beşiktaş forvet hattında bombayı patlatıyor... Sürpriz isim!

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, Cenk Tosun'un önümüzdeki sezon da siyah beyazlı takımda oynayacağını açıkladı. Kaynak: Beşiktaş'a Cenk Tosun geri mi dönüyor?

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ateş, "Benim bildiğim kadarıyla başkan Ahmet Nur Çebi, Diego Costa transferi üzerinde duruyor. Diğer taraftan Luuk de Jong da gündemde. İkisinden birisi gelirse, çok iyi bir iş olursa. Sergen hoca Costa'yı istiyor. Cen Tosun'un da tekrar Beşiktaş 'a kazandırılacağını düşünüyorum.

Sakatlığı var; ama ikinci yarıya hazır olur. Fiyatı da Beşiktaş'a uygun hâle getirilecek. Cenk Tosun da bizimle birlikte olacak. Beşiktaş'ta oynayacak bir bu sezon Cenk Tosun. Aldığım bilgi bu. Everton'dan bütün hakları alınacak. Maliyetleri düşük olacak. Everton bu konuda toleranslı davranıyor" dedi. 

 

Etiketler Beşiktaş cenk tosun beşiktaş forvet transfer
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