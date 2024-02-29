Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde 28. hafta 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maça da sahne olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray müsabakası saat 19.00'da başlayacak.
28'inci haftada düdük çalacak hakemler de açıklandı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
YARIN
Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker
CUMARTESİ
MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR
Başakşehir FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Pendikspor - Konyaspor. Ümit Öztürk
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
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