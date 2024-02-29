Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde 28. hafta 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maça da sahne olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray müsabakası saat 19.00'da başlayacak.

28'inci haftada düdük çalacak hakemler de açıklandı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.



Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker

CUMARTESİ

MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan

Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

Başakşehir FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Pendikspor - Konyaspor. Ümit Öztürk

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY: Halil Umut Meler

PAZARTESİ

Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu