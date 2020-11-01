Beşiktaş kendi evinde Yeni Malatya'dan 3 puanı kaptı

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam etti. Üst sıralarda yer edinmek için galibiyete ihtiyacı bulunan Beşiktaş, kendisinin 1 puan üstünde yer alan Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç başından beri büyük bir topa sahip olma üstünlüğü ile karşılaşmayı geçiren Beşiktaş, maçı 1-0 kazandı.

MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşma başladı.

4' Beşiktaş'ta cezalı olan Josef'in yokluğunda savunma önünde Atiba oynuyor.

7' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Zeki uzaklaştırdı.

12' Siyah-beyazlılar, kapalı rakip savunma karşısında boşluk arıyor.

18' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Semih uzaklaştırdı.

25' Kullanılan köşe vuruşunu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı. Ardından ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kalecide kaldı.

28' Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Ghezzal'ın yandan az farkla auta gitti.

34' Beşiktaş bu dakika içinde yine tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

36' Yeni Malatyaspor'da Zeki'nin sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

42' Beşiktaş'ta ceza sahasının solunda topla buluşan Larin ayağında fazla açınca top auta çıktı.

45' İlk yarının sonuna en az bir dakika ilave edildi.

İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 0-0 Yeni Malatyaspor

47' Beşiktaş ilk yarıdaki gibi topun tek sahibi.

50' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ters kanatta Oğuzhan topla buluştu, Oğuzhan'ın ortasına ceza sahasında kafayı vuran Ghezzal'ın şutu ise uzak köşeden auta çıktı.

53' Yeni Malatyaspor'da Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada N'Sakala kesti.

MAÇTA İLK GOL GELDİ!

54' Ghezzal'ın ceza sahasının solundan yaptığı ortasına altıpastan kafayı vuran Larin'in şutu ağları buldu.

60' Oyun fauller nedeniyle sık sık duruyor.

64' Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Benjamin Tetteh'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

68' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah oyuna girdi.

73' Ghezzal'ın vuruşunda bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar bomboş durumda topu üstten auta attı.

78' Beşiktaş'ta N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Abdulsamed'de kaldı.

84' Beşiktaş'ta sakatlanan Dorukhan Toköz'ün yerine Necip Uysal oyuna girdi.

84' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yerine Güven Yalçın oyuna girdi.

90' Maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor

Beşiktaş 11'i: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor 11'i: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Ahmed, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay

Gol: Larin (Beşiktaş)