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  5. Beşiktaş transferi resmen açıkladı: 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı

Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden olan Rachid Ghezzal ile yeniden anlaştı ve Cezayirli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve ligi asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarla yeniden anlaştı.

Beşiktaş Kulübü, başarılı hücum oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City'ye 3 milyon euro bonservis ödeyecek.

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere  üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Rachid Ghezzal transfer imza
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