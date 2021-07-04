Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, son olarak Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan'ı transfer ettiğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzalamıştır" denildi.
Açıklamada, "Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan’a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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