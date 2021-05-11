Beşiktaş şampiyonluk yarışında ağır yara aldı

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak büyük bir fırsatı tepti.

Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük karşısında şampiyonluğunu ilan edebileceği bir maça çıkıyor. Rakiplerinin olası bir kaybında Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'in şampiyonu olacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta cezalı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan N'Koudou ise kadroya dahil edildi. Karagümrük'te stoperler Gaston Campi ile Fatih maç kadrosunda olmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, NKoudou, Larin

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Sobiech, Ndao.

MAÇTAN DAKİKALAR

79'GOL Hızlı gelişen Karagümrük atağında Ndao'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Borini, sol ayağı ile yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi

77' KIRMIZI KART! Fatih Karagümrük'te Zukanovic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

69'Borini'nin sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı.

67'Sol kanttan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafa vuruşu üstten dışarıya gitti

67'Sol kanttan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

66'Mensah, ceza sahası yayı gerisinden vuruşunu yaptı. Viviano üzerine gelen topu kontrol etti.

54'Ghezzal, bu sezon Süper Lig'deki GOL sayısını 7'ye yükseltti.

53'GOL Sol kanattan Larin'in arka direğe çıkarttığı topa Ghezzal dokundu ve topu ağlara gönderdi

51'Sağ kanattan Rosier'in ortasında N'Koudou ceza sahasında topu önüne almak istedi. Karagümrük savunması izin vermedi.

51'TEHLİKE! Hızlı gelişen Karagümrük atağında Borini ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Ersin topu kornere çeldi.

48'İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakika 1-0'lık Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

47'VIVIANO KURTARDI! Sağ kanattan Rosier'in ortasında Larin yakın mesafeden kafayı vurdu. Viviano iki hamlede golü önledi.

42'Ghezzal sağ çaprazdan ceza sahasına sokulmak istedi. Karagümrük savunması geçit vermedi.

41'Beşiktaş pas yaparak yediği golün şokunu üzerinden atmaya çalışıyor.

40'MUTLAK GOL KAÇTI! Hızlı gelişen Karagümrük atağında Borini'nin arka direğe çıkarttığı topa Ndao dokundu. Welinton topun kaleye gitmesine izin vermedi.

39' Savunma arkasına sarkan Bertolacci şık bir gol attı.

32'Oyun hakem atışı ile yeniden başladı.

31'Beşiktaş'ta Larin bir sakatlık yaşıyor. Oyun durdu.

26'Biglia'nın pasıyla sol kanatta Borini topla buluşmak istedi. İki Beşiktaşlı oyuncunun arasından geçmek isteyince topu kaybetti.

21'AZ FARKLA DIŞARIYA! Ljajic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun plase vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

17'Beşiktaş rakibine ön alanda baskı yapmayı sürdürüyor.

'15 Beşiktaş bir türlü kilidi açamıyor

11'Beşiktaş rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor